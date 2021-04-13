Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar: 72 milyon tonluk bir karbon emisyonunun azaltımını sağladık

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, "2020 yılında yapılan yatırımlarla, yani 2020 yılına kadarki yenilenebilir yatırımların getirdiği yaklaşık 72 milyon tonluk bir karbon emisyonunun azaltımını sağlamış olduk" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, "2020 yılında yapılan yatırımlarla, yani 2020 yılına kadarki yenilenebilir yatırımların getirdiği yaklaşık 72 milyon tonluk bir karbon emisyonunun azaltımını sağlamış olduk" dedi.

Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti'li Veysel Eroğlu Başkanlığı'nda toplandı. Komisyona katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, iklim değişikliğiyle nasıl mücadele edildiğine ilişkin bakanlığın faaliyetlerini anlattı.

Bayraktar, iklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerjinin önemli olduğunu belirterek, yapılan çalışmalarla ilgili komisyona bilgi verdi. Yenilenebilir enerjinin bu noktada da önemli bir yer kapladığını bildiren Bayraktar, "2017 yılından bugüne, yaklaşık dört yıl içerisinde 17 bin megavatlık yeni kurulu güç yaptığımızı görüyoruz. Bunun 15 bin megavatı, neredeyse yüzde 90'ının yenilenebilir kaynaklardan olduğunu görüyoruz. Bunun içerisinde biyokütle santralleri var, rüzgar santralleri var, güneş santralleri var ve elbette ki jeotermal ve hidrolik santraller de söz konusu. 2020 Ocak ayından 2021 yılının Mart ayına kadar kurulu güçte yeni kattığımız santrallerin yüzde 98'inin yenilenebilir santral olduğunu görüyoruz. 2020 yılında yapılan yatırımlarla, yani 2020 yılına kadarki yenilenebilir yatırımların getirdiği yaklaşık 72 milyon tonluk bir karbon emisyonunun azaltımını sağlamış olduk" dedi.Türkiye'nin, İngiltere'yi geçerek dünyada yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesinde 12'nci sıraya çıktığını belirten Bayraktar, Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldiğini duyurdu.YENİLENEBİLİR ENERJİDE 2023 HEDEFLERİ

Jeotermalde ise Türkiye'nin Avrupa'da 1'inci sırada olduğunu aktaran Bayraktar, "Hidrolikte de keza Norveç'ten sonra 2'nci sıradayız. Yenilenebilir enerjide 2023 hedefleri, şu anda mevcutta 7 bin megavatlara varan güneş kurulu gücünün 10 bin megavata çıkması, rüzgarda yine yaklaşık 12 bin megavata çıkmak, hidrolik kaynaklarda 32 bin megavatı aşmak, jeotermal ve biyokütlede de 3 bin 400 megavat kurulu güce erişmek olarak konulmuş durumda" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR