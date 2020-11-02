Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar'dan verimlilik vurgusu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, enerji verimliliği çalışmalarının öneminin arttığını belirterek, "Bakanlığımız, verimli ve çevreye duyarlı projeleri değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlama vizyonuyla çalışıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, enerji verimliliği çalışmalarının öneminin arttığını belirterek, "Bakanlığımız, verimli ve çevreye duyarlı projeleri değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlama vizyonuyla çalışıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için üretimden nihai tüketime kadar bütün süreçlerde verimliliğin artırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Bayraktar, Enerji Verimliliği Derneği tarafından düzenlenen "Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2020 Lansman Toplantısı"na video konferans yöntemiyle katıldı.

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bayraktar, arz güvenliğinin sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması için enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bayraktar, söz konusu hedeflere ulaşılması için yerli kaynakların artırılmasının yanında enerji verimliliğinin de oldukça önemli olduğunu anlattı.

Türkiye'nin enerji talebinin her yıl arttığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Birincil enerji ihtiyacımızın büyük kısmını ithal ediyoruz. Enerji talebi de artıyor. İki yönlü açılan bir makas var. Bu açıdan enerji verimliliği çalışmaları daha da önem kazanıyor. Bakanlığımız, verimli ve çevreye duyarlı projeleri değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlama vizyonuyla çalışıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için üretimden nihai tüketime kadar bütün süreçlerde verimliliğin artırılmasını hedefliyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da "Bütün sektörleri kuşatacak şekilde öncelikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bakanlık olarak özellikle sanayi altyapımızın bu çalışmalara eşgüdüm sağlaması için gerekli tedbirleri almaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak hedeflenen dönüşüm kapsamında kullanılan araçların yerli ve milli olması için gayret gösterdiklerini aktaran Kacır, "Özellikle TÜBİTAK kanalıyla yoğun olarak enerji verimliliği projelerini destekliyoruz. Buna yönelik Ar-Ge projelerine önemli destekler sunuldu. Akademik çalışmalara da benzer şekilde destek sağlandı. Bilim insanları destek programlarımız kapsamında da enerji verimliliği alanında geliştirilen projeleri de bugüne kadar destekledik. Başarının ön koşulu bütün paydaşların eşgüdüm ve koordinasyon içinde hareket etmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer