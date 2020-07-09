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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar, Türk enerji piyasasındaki dönüşümü anlattı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, enerji piyasasının dönüşümü için gerekli yatırımları çekmeye çalıştıklarını, Türkiye'nin liberal ve rekabetçi mevzuat çerçevesiyle sadece elektrik piyasasına yaklaşık 60 milyar dolarlık yatırım çektiğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar, Türk enerji piyasasındaki dönüşümü anlattı...
09.07.2020 21:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:04

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, enerji piyasasının dönüşümü için gerekli yatırımları çekmeye çalıştıklarını, Türkiye'nin liberal ve rekabetçi mevzuat çerçevesiyle sadece elektrik piyasasına yaklaşık 60 milyar dolarlık yatırım çektiğini ifade etti.

Bayraktar, Türk Miras Vakfı'nın (THO) video konferans yöntemiyle düzenlediği "Türkiye'de Enerji Piyasası Dönüşümü: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı etkinlikte Türkiye'deki enerji piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin enerji talebinin son yıllarda sürekli olarak arttığını, ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'inin ise ithal edildiğini anlatan Bayraktar, enerji piyasasındaki dönüşümün 18 yıl önce başladığını ve çok kapsamlı, uzun vadeli bir program olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Liberal ve rekabetçi mevzuat çerçevesiyle Türkiye, bu süreçte sadece elektrik piyasasına yaklaşık 60 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başardı." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle enerji talebinde düşüş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu enerji talebinde önemli bir düşüş yaşandığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2020'nin ilk 5 ayında elektrik talebi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 4 azaldı. Bizim için iyi haber tüketimin çoğunun yerli veya yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmış olmasıdır. Elektrik üretiminin yüzde 66'sı bu dönemde yerli ve yenilenebilir kaynaklardan, bunun yüzde 52'si yenilenebilir kaynaklardan geldi."

Bayraktar, Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla ekonomik faaliyetin normale dönmesiyle enerji tüketiminin de hızla toparlandığını ifade etti.

"Gerekli yatırımları çekmek için çalışıyoruz"

Bakanlık olarak piyasaları ve salgının enerji piyasalarına etkisini yakından takip ettiklerinin altını çizen Bayraktar, "Ana odak noktamız enerji ve madencilik sektörünün finansal sürdürülebilirliği." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, piyasa dönüşümüne yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirterek, "Piyasa dönüşümü için gerekli yatırımları çekmeye yönelik çalışıyoruz. Piyasa reformlarına, piyasanın yeniden yapılandırılmasına devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Fotovoltaik panel fabrikası gelecek ay açılacak

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarında kurulu gücünün son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 11 artırdığına dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'de 24 Mayıs'ta üretilen elektriğin yüzde 90'ının yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını ve bunun önemli bir başarı olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki gelişimini ve yaptığı çalışmaları anlatarak, "Umuyoruz gelecek ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk tam entegre fotovoltaik panel fabrikasını açacak, burada yılda 500 megavat kapasiteli güneş paneli üretilecek." dedi.

Türkiye'deki doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasına da değinen Bayraktar, doğal gazın 3'te 1'inin Türkiye'ye LNG olarak geldiğini ve bunun büyük bir dönüşüm olduğunu kaydetti.

Türk ve ABD'li firmalar üçüncü ülkelerde iş birliği yapabilir

Bayraktar, "Bu yılın ilk 4 ayında LNG kargolarının yüzde 40'ı ABD'den geldi. Bu dönemde ilk kez bir numaralı tedarikçimiz Azerbaycan oldu, ABD ikinci sırada yer aldı." dedi.

ABD ve Türkiye arasında potansiyel iş birliği alanları olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Türk ve ABD'li firmaların Irak ve Libya gibi üçüncü ülkelerde de iş birliği yapabileceğini ifade etti.

Bayraktar, "Hükümetler olarak iş dünyasını desteklememiz ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için birlikte çalışmaya kararlı olmamız gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki petrol arama çalışmalarına da değinen Bayraktar, bu çalışmaların ülkenin ithalat bağımlılığını düşürme amacıyla yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

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