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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar: "Odak noktamız enerji ve madencilik...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik ve finansal etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Temel odak noktamız enerji ve madencilik sektörünün finansal sürdürülebilirliği." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar:
14.05.2020 21:24 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:24

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik ve finansal etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Temel odak noktamız enerji ve madencilik sektörünün finansal sürdürülebilirliği." dedi.

Bayraktar, Atlantik Konseyi Türkiye tarafından düzenlenen "Kovid-19'un küresel enerji sektörüne etkileri ve Türkiye'deki yansımaları" başlıklı telekonferans toplantısında yaptığı konuşmada, Türk enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınının enerji sektörünü önemli ölçüde etkilediğine işaret eden Bayraktar, salgına karşı alınan önlemlerin etkisiyle Türkiye'de enerji talebinde önemli bir düşüş yaşandığını, doğal gaz ve elektrik talebinin nisan ile mayıs aylarında ortalama yüzde 14 düştüğünü söyledi.

Bayraktar, petrol piyasasındaki duruma da değinerek, benzine yönelik talebin nisanda yüzde 40 ve dizel talebinin yüzde 30 azaldığını belirtti.

"Pazarın dönüşümü için gerekli yatırımları çekmek istiyoruz"

Bakanlık olarak Kovid-19 krizinin ekonomik ve finansal etkilerini yakından takip ettiklerini belirten Bayraktar, "Temel odak noktamız enerji ve madencilik sektörünün finansal sürdürülebilirliği." dedi.

Bayraktar, ekonomik yavaşlama nedeniyle bireyler ve işletmelerin gelir kaybı yaşadığına işaret ederek, hane halkı ve ticari tüketicilerin enerji faturalarını ödeyemez hale geldiklerini ve buna yönelik finansal araçlar geliştirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalıştıklarını bildirdi.

Enerji sektörünün reformu ve yeniden yapılanma üzerinde de çalışmaya devam ettiklerini aktaran Bayraktar, "Pazarın dönüşümü için gerekli yatırımları çekmek istiyoruz, her kriz bir fırsata dönüşebilir." diye konuştu.

Bayraktar, "Tüm enerji piyasaları ve endüstrileri bu yeni döneme hazır olmalı. Bakanlık olarak buradaki rolümüz, yatırımcılara ve finansal aktörlere güven verecek ilgili yasal ve düzenleyici çerçeveyi uygulamak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ABD'den LNG ithalatında artış

Doğal gaz piyasasındaki gelişmeler ve Türkiye ekonomisi için önemine de değinen Bayraktar, doğal gazda günlük üretimin yaklaşık 320 milyon metreküp ve regazifikasyon kapasitesinin günlük 120 milyon metreküpe yükseldiğini dile getirdi.

Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) pazar payına ilişkin de bilgi veren Bayraktar, Türkiye'deki doğalgazın geçen yıl yüzde 28'nin LNG olarak geldiğini, bu oranın 2020'nin ilk 4 ayında ise yüzde 44'e ulaştığını kaydetti.

Bayraktar, Türkiye'nin doğalgaz tedariğinin 3'te 1'nin LNG'den sağlanmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin ABD'den yaptığı LNG ithalatının önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 4 ayında LNG kargolarının yüzde 40'ı ABD'den geldi. Bu birçok nedenle önemli. Birincisi, iki ülke arasındaki işbirliğini göstermek için önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump iki ülke arasındaki ticaret hacmi için iddialı bir hedef belirledi. Bu hedefe ulaşmak için enerjiyi oyuna dahil etmeniz gerekli. İkincisi, bu ticaret gelecekteki pazar yapımızın daha liberal ve daha rekabetçi olması için önemli."

Bayraktar, "Umarım bazı siyasi kararlar ya da iki ülke arasındaki gelişmeler bu mükemmel iş birliğini gölgede bırakmayacak." dedi.

İlk Türkiye-ABD LNG forumu düzenlemek için ABD hükümetiyle görüştüklerini aktaran Bayraktar, bu forumun iki ülke arasındaki iş birliği ve LNG ticaretinin geliştirilmesi amacıyla ilgili tüm paydaşları bir araya getireceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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