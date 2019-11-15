15.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:16

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan: "Aralıkta 1000 megavat kapasiteli mini güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarını ilan edeceğiz. 10 ile 50 megavat arasında değişebilecek kapasiteleri 39 ilimiz için açacağız."

Kaynak: AA