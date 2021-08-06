Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan Niğde Belediyesi'ne 1.294.000 TL'lik Hibe

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan Niğde Belediyesi'ne 1. 294. 000 TL'lik HibeEnerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü tarafından Niğde Belediyesine asfaltlama çalışmalarında kullanılmak üzere 1.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan Niğde Belediyesi'ne 1. 294. 000 TL'lik HibeEnerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü tarafından Niğde Belediyesine asfaltlama çalışmalarında kullanılmak üzere 1. 294, 113 TL tutarında 300 ton asfalt bitüm malzemesi hibe edildi. Alınan hibeyle ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla ilgili çeşitli kurumlardan hibe destekleri alarak bütçemizi daha iyi koşullarda kullanmaya çalışıyoruz. İlimize daha iyi hizmet etmek ve ihtiyaç duyulan her noktada hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmak için gayreti hiç elden bırakmadık. Bugün de Enerji Bakanlığımızdan aldığımız bu hibe desteğini halkımıza müjdelemenin sevinci içindeyiz. Bütçemizin önemli bir kalemi olan asfalt ve yol çalışmalarında kullanılmak üzere verilen bu destek bizim için önemlidir. İhtiyaç duyduğumuz bitüm malzemesinin bir kısmının idaremize hibe edilmesinden dolayı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımıza ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre