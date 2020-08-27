Enerji ve sanatı buluşturan yarışma
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Enerji ve sanatı buluşturan yarışma

UEDAŞ'ın Uluslararası Fotoğraf Yarışması 'Şehrin Işıkları'na başvurular başladı.

Enerji ve sanatı buluşturan yarışma
27.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:10

UEDAŞ'ın Uluslararası Fotoğraf Yarışması 'Şehrin Işıkları'na başvurular başladı. Bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışmanın sonucu 12 Ekim 2020 tarihinde belli olacak.

UEDAŞ'ın 2013 yılında hayata geçirilen ve sektöründe ilk olma özelliği taşıyan 'Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması', bu yıl da fotoğraf tutkunlarıyla buluşuyor. Sanatın evrensel gücüyle gece ve ışığın birleştiği yarışmaya profesyonel, amatör ayrımı yapılmaksızın herkes katılabiliyor. Dünyanın her yerinden fotoğrafların kabul edildiği yarışmaya başvurular, 30 Eylül tarihine kadar www.uedas.com.tr/sehrinisiklari internet adresi üzerinden yapılırken bir yarışmacı en fazla 8 fotoğrafla yarışmaya katılabilecek. Hayatın her yerinde olan ışığın geceye yansımasını konu edinen Şehrin Işıkları, birbirinden güzel karelere ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz yıl 5 bin 345 fotoğraf alan yarışmada bu yıl şehrin ışığını en iyi yansıtan fotoğrafa akıllı telefon, ikinciye fotoğraf makinesi, üçüncüye drone ödül olarak verilecek. Jüri değerlendirmesinden geçerek seçilen "En güzel 50 fotoğraf" ise yıl boyunca Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sanatseverlerle buluşturulacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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