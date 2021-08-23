Enerji ve petrol ürünleri üreten fabrikada yangın çıktı
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Enerji ve petrol ürünleri üreten fabrikada yangın çıktı

Enerji ve petrol ürünleri üreten fabrikada yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan enerji ve petrol ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan enerji ve petrol ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Erenler ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan enerji ve petrol ürünleri üreten bir fabrikada meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Paniğe sebep olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Enerji ve petrol ürünleri üreten fabrikada yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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