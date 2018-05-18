Enerji ve Madencilikte Nisanda 132 Şirket Kuruldu

Enerjinin alt sektörlerinden elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı ile madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet göstermek üzere nisan ayında 132 şirket ve 12 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'de toplam 12 bin 351 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, bin 698 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.

Söz konusu dönemde kurulan şirketlerin 71'i elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımında, 61'i madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet gösterecek.

Nisan ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 5, madencilik ve taş ocakçılığında 7 oldu.

Böylece, nisanda söz konusu sektörlerde 132 şirket ve 12 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. Mart ayında ise bu alanlarda faaliyet göstermek üzere 107 şirket ve 16 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Bu arada, nisanda elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren 27 şirket ile 1 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise 2 şirket ile 2 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetlerine son verdi.