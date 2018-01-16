Enerji ve Madencilikte 93 Proje İçin Teşvik Belgesi

Enerji ve madencilik sektörlerinde aralık ayında 93 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, aralıkta tarım, imalat, hizmet, enerji ve madencilik sektörlerinde 582 proje yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı.

Bu dönemde enerji ve madencilik sektörlerinde 93 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı toplam 492 milyon lira olarak hesaplandı. Enerji ve madencilik yatırımları için verilen toplam 93 teşvik belgesinin 82'si tamamen yeni yatırımlar için düzenlendi.

Söz konusu sektörlerdeki yatırımlar içinde sabit yatırım tutarı en yüksek proje, 35 milyon lira ile Abrak Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Ankara'daki 2,46 megavatlık biyokütleden elektrik üretim tesisi olurken, bunu 19 milyon 500 bin lira ile Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Malatya'daki demir cevheri zenginleştirme ve 16 milyon 358 bin 191 lira ile Berak Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Manisa'daki 4,9 megavatlık 5 adet güneş enerjisi santrali yatırımı izledi.

Aralık ayında yatırım teşvik belgesi alan projelerin gerçekleştirilmesiyle enerji ve madencilik sektörlerinde 337 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.