Enerji ve Madencilikte 183 Proje İçin Teşvik Belgesi

Enerji ve madencilik sektörlerinde eylül ayında 183 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.



Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, eylülde, tarım, imalat, hizmet, enerji ve madencilik sektörlerinde 564 yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı.



Bu dönemde enerji ve madencilik sektörlerinde 183 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı toplam 1 milyar 915 milyon lira olarak hesaplandı. Enerji ve madencilik yatırımları için verilen toplam 183 teşvik belgesinin 165'i tamamen yeni yatırımlar için düzenlendi.



Söz konusu sektörlerdeki yatırımlar içinde sabit yatırım tutarı en yüksek proje, 250 milyon lira ile Polimetal Madencilik San. ve Tic. AŞ'nin Dore Altın ve Gümüş yatırımı olurken, onu Alize Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Çanakkale'deki 205 milyon 590 bin 747 liralık 63,1 megavat rüzgar enerjisi santrali yatırımı takip etti.



Eylülde sabit yatırım tutarı en yüksek üçüncü proje ise 160 milyon lira ile Es-Yel Elektrik Üretim AŞ'nin Konya'daki 52,8 megavatlık rüzgar enerjisi santrali oldu.



Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle enerji ve madencilik sektörlerinde 633 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.