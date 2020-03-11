Enerji ve hizmet sektörü yapılandırma dalgasına hazırlanıyor Analistlere ve şirket danışmanlarına göre koronavirüs nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüş ve ekonomideki olumsuz gidişat özellikle enerji ve hizmet sektörlerinde yeni bir borç yapılandırma ve iflas dalgasının görülmesine sebep olabilir.

Analistlere ve şirket danışmanlarına göre koronavirüs nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüş ve ekonomideki olumsuz gidişat özellikle enerji ve hizmet sektörlerinde yeni bir borç yapılandırma ve iflas dalgasının görülmesine sebep olabilir. Kaynak: Dunya.com