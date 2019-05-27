Enerji ve çevre konuları konuşulacak

Mobil Oil Türk A.Ş, 25'inci Uluslararası Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2019'a 'Enerji Verimliliği' sponsoru olarak katılacağını duyurdu.

Türkiye'de 114 yıldır madeni yağların üretimi ve sentetik ürünlerle birlikte pazarlanması konusunda faaliyet sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş'nin, enerji ve çevre konularının ele alındığı en önemli organizasyonlar arasında yer alan ve 28-30 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan 25'nci Uluslararası Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2019'a 'Enerji Verimliliği' sponsoru olarak katılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, yağ sektöründe öncü teknolojileri kullanan Mobil Oil Türk A.Ş, konferansta ürün ve hizmetleriyle yer alacak. 50 yıllık Mobil Pegasus yağ ailesinin en yeni nesil üyeleri olarak bilinen Pegasus 1105 ve 1107 ile katılacak olan şirket, aynı zamanda dünyada DNV GL onayı alan ilk ve tek olduğu belirtilen rüzgar türbini sentetik dişli yağı Mobil SHC Gear 320 WT'yide fuarda ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Şirket fuarda; işletme müdürleri, bakım yöneticileri, motor/türbin operatörleri ve tedarik departmanı yöneticileri gibi pek çok profesyonel ziyaretçiye, fiyat odaklı yağ satın alma yerine, toplam sahip olma maliyetinin önemini vurgulamayı amaçlıyor. Sektöründe teknoloji lideri Mobil ürünleri ve Mobil Serv mühendislik hizmetleri, işletme sahiplerinin enerji verimliliği artışı ile tasarruf etmesini sağlarken, insan makine etkileşimini de minimuma indirerek iş güvenliğini artırmaya yardımcı oluyor.

Şirket açıklamasında Mobil Pegasus serisi hakkında şu bilgilere yer verildi : "Mobil Pegasus yağ serisinin en yeni üyeleri Mobil Pegasus 1105 ve Mobil Pegasus 1107 ile de kullanıcılarına en az 1,5 kat daha uzun yağ değişimi aralığı ve daha az bakım duruşu sayesinde enerji verimliliği sunuyor. Yeni nesil kullanılmış yağ analiz programı olan Mobil Serv Yağ Analizi ise müşterilere gaz motoru, rüzgar türbini ve buhar türbini gibi ekipmanlarda kapsamlı bir analiz sağlayarak en doğru yağlama tavsiyelerini sunuyor. Böylece plan dahilinde olmayan aksamaların önüne geçmede şirketlere yardımcı olarak, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor".

Rüzgar Türbini sentetik dişli yağı

Rüzgar Türbini sentetik dişli yağı hakkında ise şu bilgilere rastlandı: "Rüzgar Türbini sentetik dişli yağı 7 yıl garantili. Mobil'in gelişmiş rüzgar türbinlerine yönelik sentetik dişli yağı Mobil SHC Gear 320 WT ise dünyanın lider yenilenebilir enerji projelerini sertifikalandıran kuruluşlardan DNV GL tarafından verilen uygunluk sertifikasını almaya hak kazandı. Mobil SHC Gear 320 WT, rüzgar endüstrisi için üretilenler arasında bu sertifikaya sahip ilk ve tek yağ oldu. Yedi yıl garantili Mobil SHC Gear 320 WT'nin kullanım şartlarına ve koşullarına uyulduğu takdirde şirket, yağdan kaynaklanan arıza veya hata durumlarında tamir ve değişim masraflarını bizzat üstleniyor". - İSTANBUL

Kaynak: İHA