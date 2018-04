Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 2–4 Mayıs 2018 Tarihlerinde İstanbul'da Düzenlenecek

Türkiye'nin lider enerji fuarı ICCI Powered by Power-Gen, enerjide yeni işbirlikleri için ulusal ve uluslararası enerji şirketlerini İstanbul'da bir araya getirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle düzenlenen fuar, 2 – 4 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin en büyük enerji fuarı ICCI Powered by Power-Gen, sektöre damgasını vuracak önemli yeniliklerle kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2 – 4 Mayıs tarihleri arasında Deutsche Messe ve Penwell International ortaklığı ile Sektörel Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek olan 24. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı "Iccı Powered by Power – Gen" de bu yıl, 200'e yakın katılımcı firma yer alacak. 2018 yılında yenilenen kabuğu ile yepyeni bir ivme yakalayan "ICCI Powered by Power-Gen", fuar ve konferansı bünyesinde birçok yeniliği bir arada barındırıyor. Türkiye'nin yabancı ülkelerle arasındaki enerji işbirliklerinin güçlendirilmesi ve artırılması amacıyla bir ilke imza atılan fuarda yabancı konsoloslukların katılımıyla Diplomatik Alan kurulacak.

Fuarda bu yıl her alanda yabancı katılımına daha fazla ağırlık verildiğini belirten Sektörel Fuarcılık Genel Müdürü Feraye Gürel şunları söyledi:

"Bu yıl ziyaretçi tarafında VIP delegasyonlarımız olacak. Bunların başında Güney Afrika, Namibya, Botswana, Zimbabve, Malavi, Tanzanya ve Mozambik geliyor. Avrupa'dan İtalya, İran ve Çekya geniş pavilyonları ile fuarda yer alacak, bu anlamda hem firma hem de ciddi bir delegasyon katılımı olacak. Güney Afrika'dan çok ciddi bir katılım bekliyoruz. ESKOM'un bağlı olduğu Public Enterprise Bakanlığı'ndan da bir grup katılacak. Bununla birlikte İran'dan diplomatik delegasyon heyetlerinin yanında 20'ye yakın firmayı fuarımızda ağırlayacağız.

Yunanistan, Brezilya ve Kore tarafında da güzel açılımlarımız oldu. Diğer yandan ICCI Powered by POWER-GEN olarak finans kurumlarının ve yatırımcı gruplarının sayısında da artış olacak. Bu yılki katmadeğerli yeniliklerimiz bunlarla da sınırlı değil. Türkiye'de "B2B" ikili İş Görüşmeleri organize eden ilk etkinlik olarak, Start-Up Projelerimiz ile de yine ilklere imza atmaya devam edeceğiz. ICCI olarak yine çok önemsediğimiz bir diğer konu ise SOLAR ÇATI uygulamaları, bu konunun yakın gelecekte çok önemli bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. O nedenle etkinliğin 2. Günü olan 3 Mayıs'ta Endüstriyel Solar Çatı Uygulamaları ile ilgili 4 adet oturum düzenleyeceğiz. Teknolojiden, mevzuata ve finans kadar tüm detayları ile Solar Çatı Uygulamalarını ele alacağız. Bu oturumlarda çok önemli konuşmacılarımız olacak. Son olarak ise bu yıla özel yeniliklerimiz araasında sayabileceğim bir diğer konu da çok saygın konuşmacılarımızı bu yıl ilk defa ICCI'da ağırlayacağız. Dünyanın önde gelen futuristlerinden Sayın Ufuk Tarhan, etkinliğin 2. günü bizlerle beraber olacak."

200'e yakın firmanın katılacağı fuarda Brezilya, Hindistan, İran, Japonya, Kore ve Yunanistan başta olmak üzere pek çok yabancı konsolosluk Ticari Organizasyon Birimleri ve diplomatlarıyla Diplomatik Alan'da yer alacak.

Katılımcı firmaların yenilenebilir enerji, kojenerasyon, elektrik üretimindeki yeni trendler ve elektrik ticareti, dağıtım enerji üretim sistemleri, elektrik iletim sistemleri, enerji tesislerinde bakım, onarım ve servis hizmetleri, çevre teknolojileri, enerji verimliliği, enerji lojistigi ve dijitalizasyon, akıllı şebeke ve akıllı altyapı konularında ürün ve hizmetlerini sergileyeceği fuarda sektörün yeni trendleri de ziyaretçilerle buluşacak. Bu yıl enerji üretim, iletim ve dağıtım sektörleri arasındaki yakınlaşmayı temel alan fuarda enerji değer zincirindeki tüm ana başlıkları fuar süresinde düzenlenecek konferanslarda masaya yatırılacak.

Fuarın odak konuları arasında geleceğin enerji sektörü olduğunu belirten Sektörel Fuarcılık Genel Müdürü Feraye Gürel şunları söyledi:"Yenilenen yüzümüz ile ICCI 2018 için bu yıl ilklerin yılı diyebiliriz. Gelecekte hem üretimde hem T&D tarafında teknolojik olarak bizi nasıl bir gelecek bekliyor. 'Akıllı enerji teknolojileri üretimde, iletim ve dağıtımda ve bireysel yaşantımızda bize neler getirecek? Bu anlamda enerji futurizmi ile ilgili çok ilgi çekecek oturumlarımız olacak. Yine bu hızlı teknolojik gelişmelere bağlı olarak ele alınacak Dijitalizasyon, ve bunun uzantısı Siber Güvenlik başlığı, geleceğin kritik konularından enerji depolama, akıllı alt yapılar ve şebekeler, E-Mobility ve Elektrikli Araçlar konusu ön plana çıkacak. Yenilenebilir enerji tarafında şebeke entegrasyonu ile ilgili konular da öne çıkacak."