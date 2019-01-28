Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 2018 yılında enerji tüketimi yüzde 0,7 oranında düştü.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ artık geleneksel hale gelen yılın 'en'lerini açıkladı. Açıklanan verilere göre 2018 yılında bölgedeki elektrik tüketimi yüzde 0,7 oranda düştü. Yılın tüketim rekoru, sıcaklığın ve tarımsal sulamanın arttığı 6 Ağustos'ta yaşandı. Tüketimin dip yaptığı tarih ise 1 Nisan Pazar günü oldu.

Yapılan açıklamaya göre Sivas, Tokat, Yozgat'ta toplam elektrik tüketimi 2017 yılında 2 milyon 647 bin mWh iken, 2018 yılında bu rakam yüzde 0,7 düşerek 2 milyon 628 bin mWh'ye geriledi.

Bölgede en yüksek elektrik tüketimi ise 6 Ağustos Pazartesi günü yaşandı. Havaların sıcak olmasının etkisiyle klima kullanımının yanı sıra tarımsal sulamanın da artması 6 Ağustos günü elektrik tüketimini 9 bin 171 mWh ile zirve noktaya çıkardı. 2017 yılındaki zirve ise 9 bin 607 mWh ile 28 Temmuz günü görülmüştü. Ay bazında bakıldığında da bölge genelinde ağustos ayı en çok elektrik tüketiminin yaşandığı dönem oldu.

1 Nisan'da dip yaptı

ÇEDAŞ'ın hizmet verdiği bölgede 2018 yılında en düşük tüketim ise 1 Nisan Pazar günü yaşandı. Havaların ısınmaya başlaması, ilkbahar yağmurları nedeniyle de tarımsal sulamaya henüz ihtiyaç duyulmamasının etkisiyle 1 Nisan'da elektrik tüketimi 5 bin 796 mWh seviyesine gerçekleşti. 2017 yılında bölgedeki en düşük tüketim 5 bin 796 mWh ile 12 Mart'ta yaşanmıştı. Son iki yıllık rakamlar göz önünde bulundurulduğunda 1 Nisan'ta son iki yılın dip noktası görüldü.

Abone sayısı 1 milyon yaklaştı

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, görev bölgelerinde yaz aylarında tarımsal sulama ile birlikte tüketimin de arttığına işaret ederek, "Bölgemizde nasıl sert kış şartları öncesinde yoğun bir şekilde bakım ve onarım çalışmalarını artırıyorsak, yaz aylarında da tüketicilerimizi enerjisiz bırakmamak için artan talebi karşılayacak şekilde tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Kıvılcım, 2018 yılında 25 bin 650 yeni aboneye daha hizmet vermeye başladıklarına da işaret edip, "2017'de 946 bin 381 olan toplam abone sayımız, 2018 sonunda 972 bin 31'e yükselerek neredeyse 1 milyon seviyesine yaklaştı. Hem teknolojik alt yapı hem de müşteri memnuniyeti açısından, Türkiye'nin ilk üç elektrik dağıtım şirketi arasında olma hedefi ile yola devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - SİVAS

Kaynak: İHA