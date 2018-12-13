Enerji Timleri" Zorlu Şartlarda İş Başında

"Enerji timleri" zorlu şartlarda iş başında

Kış aylarının sert geçtiği illerden biri olan Sivas'ta Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin "enerji timleri", vatandaşa kesintisiz enerji sunabilmek için zorlu şartlarda hizmete devam ediyor

SİVAS - Kış mevsiminin sert geçtiği illerden biri olan Sivas'ta Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin "enerji timleri", vatandaşa kesintisiz enerji sunabilmek için zorlu şartlarda hizmete devam ediyor.

Sivas, Yozgat ve Tokat'ta yaklaşık 970 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ'ın "enerji timleri" zorlu şartlar altında kesintisiz enerji için 7/24 çalışıyor. Zorlu arazi koşulları ve kar nedeniyle gidilmesi zor yerlere paletli kar ve arazi araçları ile ulaşan ekipler, 18 metre yükseklikteki direklere tırmanarak arızayı gideriyor. Vatandaşları karanlıkta kalmaktan kurtaran "enerji timleri" Kangal ilçesine bağlı Deliktaş Köyü Yağdonduran mevkiinde bulunan enerji nakil hattında oluşan tel kopuğuna paletli kar araçları ile müdahale etti. Yoğun fırtına ve kar yağışının olduğu hava sıcaklığının eksi 5 olduğu bölgede ekiplerin 18 metre yükseklikteki beton direkler üzerindeki zorlu çalışmaları ise 2 saat sürdü. Ekipler ayrıca arızaya giderken yolda kalan arazi aracını da paletli araçla kurtardı.

"Zorlu şartlarda çalışıyoruz"

ÇEDAŞ Kangal İşletme Şefi Mehmet Göktaş kesintisiz enerji vermek için zorlu şartlarda 7 gün 24 saat çalışmalara devam ettiklerini belirterek,"Kangal ilçesinde bulunan Deliktaş mevkiinde Yağdonduran bölgesinde bulunan iletkenimiz dün akşam kopmuştu. Hattımızı alternatif yönden besledik. Enerjisiz bölgemiz kalmadı. Bu gün itibari ile ulaşım zor olduğundan dolayı paletli aracımız ile iletkenlerimizi onardık, şuan da ise hattımıza enerji vermeye gideceğiz. Dün hava biraz kötüydü ulaşım sağlayamadık, bu gün ise kar vardı ancak yine de ulaşım sağladık. Bizim için çok zorluydu evet bu gün çok fazla yağış oldu. Az önce direğin üstünde iken de çok fazla fırtına çıktı. Baya zorlu şartlarda çalışıyoruz. Ancak ekibimiz sayesinde iş güvenliği kurallarına uyarak müşterilerimizin enerjisiz kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz arıza olduğu zaman mesaiye çağrılıyor ve 7 gün 24 saat iş başındayız." dedi.