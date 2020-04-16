Enerji Ticareti Derneği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek Enerji Ticareti Derneği (ETD) Başkanı Burak Kuyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na üyelerinin katkılarıyla 500 bin lira bağışta bulunduklarını bildirdi.

Enerji Ticareti Derneği (ETD) Başkanı Burak Kuyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na üyelerinin katkılarıyla 500 bin lira bağışta bulunduklarını bildirdi.

Kuyan, yaptığı yazılı açıklamada, enerji ticareti ve tedariği sektörünün ekonomik hayatın yavaşlaması sebebiyle yaşanan talep düşüşünden en fazla etkilenen sektörlerden birisi olduğunu ifade etti.

Buna rağmen milletçe ortaya konulan dayanışma ruhuna ortak olmak istediklerini belirten Kuyan, şunları kaydetti:

"Böyle dönemlerde ve bu türden büyük mücadelelerde birlik, beraberlik ve dayanışma olgusu, yalnızca ürettiği maddi değer açısından değil aynı zamanda manevi anlamda da büyük bir önem taşımaktadır. Bu düşünceyle ETD olarak üyelerimizin özverili katkılarıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira bağışta bulunduk. Bu vesileyle yürütülen mücadelede büyük bir fedakarlık ve topluma hizmet ruhuyla görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm sektörlerdeki kamu ve özel sektör çalışanlarına teşekkür ederiz."

Kaynak: AA