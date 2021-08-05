Enerji teknolojilerinin konuşulacağı "TÜBA WCEST- 2021" 8 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 8 Ağustos'ta başlayacak "TÜBA World Conference on Energy Science and Technology (TÜBA WCEST- 2021)" etkinliğiyle Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı enerji bilimi ve teknolojileri kongresini oluşturduklarını bildirdi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 8 Ağustos'ta başlayacak "TÜBA World Conference on Energy Science and Technology (TÜBA WCEST- 2021)" etkinliğiyle Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı enerji bilimi ve teknolojileri kongresini oluşturduklarını bildirdi.

Şeker, TÜBA tarafından 8-12 Ağustos'ta düzenlenecek "TÜBA WCEST- 2021" kongresine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Lider araştırıcılar, uluslararası kurum başkanları, uzmanlar ve dergilerin baş editörlerinden oluşan 35 farklı ülkeden 28 anahtar konuşmacı ve 28 davetli konuşmacının yer alacağı organizasyonda 122 sunum gerçekleştirileceğini aktaran Şeker, ayrıca üç panele yer verdiklerini, bunlardan ilkinde çevre ve ekonomi, ikincisinde enerji ve eğitim, üçüncüsünde fotovoltaik sistemlerin konuşulacağını ifade etti.

Şeker, kongre süresince her gün sabah ve öğleden sonra geleneksel enerji çözümleri, fosil kaynaklar, yenilenebilir enerji, hidrojen enerjisi teknolojileri, akıllı binalar, yeşil teknoloji gibi konularda toplamda 21 paralel oturum ve panel planlandığını belirterek, kongrenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Programlı çabayla ülkemiz temiz enerji seçeneklerini hayata geçirmiş olacak"

Şeker, Türkiye'nin stratejik konumunun pek çok konuda olduğu gibi enerji konusunda da bölgesel ve küresel ölçekte önem arz ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Enerji konusunda yüzde 70-80 civarında dışa bağımlılığımız söz konusu. Özellikle yenilenebilir enerji konusunda çok önemli bir yol katettik. Türkiye'de yenilenebilir enerjiye dayalı bir hidrojen üretim sistemi kurar ve teşvik programları hazırlarsak bu çalışmaların önümüzdeki yıllarda meyvelerini vereceğinden eminiz. İnanıyorum ki, nihayetinde bu programlı çabayla ülkemiz temiz enerji seçeneklerini hayata geçirmiş olacak, karbonsuz ekonomisiyle öne çıkacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran