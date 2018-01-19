Enerji Tasarrufunun Püf Noktaları Çocuklara Anlatıldı

YEDAŞ, ilkokul öğrencilerine enerji tasarrufunun püf noktalarını anlattı. Ayrıca enerji tasarrufu için çocuklara özel hazırlanmış "Enerji Takımı" kitaplarından hediye etti.

Küçük ayrıntılara dikkat edilerek büyük tasarruf sağlanabilir

YEDAŞ yetkilileri, Samsun'da farklı ilkokullarda yaklaşık bin öğrenciye, çeşitli oyunlarla enerji tasarrufunu, hayattaki önemini ve enerji kaynaklarının nasıl tasarruflu kullanılabileceğini aktardı. Özellikle gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için bugünden enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Doğadaki enerji kaynaklarının dikkatsiz kullanılması, gereksiz tüketilmesi durumunda biteceğini vurguladı. Enerji kaynaklarının tasarruflu kullanımı ile çevrenin korunacağını, finansal açıdan fayda sağlanacağını belirtti. Özellikle evde hem yalıtım hem de elektrikli aletlerin kullanımı hususunda püf noktalarını paylaştı. Evlerde tasarruflu ampul kullanılması, koridorlarda sensörlü lambaların tercih edilmesinin; çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinin dolduktan sonra çalıştırılmasının; buzdolabı kapağının açık tutulmamasının ve yemekleri çok sıcakken buzdolabına koymamanın; ütüleme bitmeden 5 dakika önce ütünün kapatılmasının; yemek pişerken fırının kapağının sık sık açılmamasının; elektrikli aletlerin kapatıldıktan sonra fişten çıkarılmasının, A+ sınıfı elektrikli ev aletlerinin tercih edilmesinin ve bunun gibi birçok küçük ayrıntının elektrik tüketiminde tasarruf sağlayacağına işaret etti. Ayrıca ısınma için de bina, pencere, kapı yalıtımlarının iyi yapılmasının, kalorifer peteklerinin üstünün kapatılmamasının önemine değindi.

"Sürdürülebilir bir gelecek için enerji tasarrufu önemli"

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının önemli olduğunu vurgulayan YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, "Kurum olarak müşterilerimize kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmanın yanı sıra toplumsal gelişmeyi sağlayacak çalışmalar da hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Geleceğin büyükleri çocuklarımızda enerji tasarrufu bilinci oluşturmak, arkadaşlarına, ailelerine, çevrelerine bu konuda örnek olmalarını sağlamak amacıyla okullarda enerji tasarrufu konulu seminerler düzenledik. Hizmet verdiğimiz bölgede bina yakın öğrenciye özel olarak hazırlanmış hikayelerle enerji tasarrufu yapılabilecek hususları aktardık. Ayrıca keyifli ve eğitici hikayelerden oluşan Enerji Takımı kitabımızı ve afişini hediye ettik" dedi. - SAMSUN