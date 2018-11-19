Enerji Sektörünün Gündemi Depolama"

Ankara'da bu yıl 11'incisi düzenlenen EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda yurtiçinden ve dışından gelen bilim adamları ve konukların yoğun gündemi enerjide 'depolama' konusu oldu.

300'ü aşkın firma ile yaklaşık 15 bin delegenin katıldığı EIF 2018'in yayımlanan sonuç bildirgesinde; ülkelerin gelişimi ile özellikle gelişmekte olan ülkelerin son yıllarda gösterdiği yüksek ivmeye paralel olarak enerjinin öneminin hızlı arttığına ve tüm sektörler arasında ön plana çıktığına dikkat çekildi. Bildirgede, son 10 yılda Asya ile Avrupa arasında önemli bir HUB olan Türkiye'de de enerjinin ilk üç sektörden biri haline gelmesinin bunun en önemli göstergesi olduğunun altı çizildi.

Tüm gelişen ekonomilerde olduğu gibi Türkiye'de de yenilenebilir enerji kaynaklarının toplamdaki oranını hızla artırdığı, buna karşın fosil yakıtların önümüzdeki 10 yıl içerisinde giderek önemsizleşeceği vurgulanan bildirgede, Türkiye'nin büyük ölçekteki kömür kaynaklarını bu zaman diliminde hızla değerlendirmesinin önemine işaret edildi. Bildirgede, YEKA ihalelerine yurtdışından gelen ilgi ile EIF 2018'e önceki yıllara göre uluslararası alandan daha fazla yabancı katılımcı olmasının Türkiye'nin enerji sektöründe uluslararası boyutta önemini hızla arttırdığını gösterdiği vurgulandı.

Uluslararası işbirliğinin hem Türkiye hem dünya ölçeğinde geliştirilmesi için yapılacak çalışmalarda yeni nesillerin temiz, aynı zamanda daha refah bir dünyada yaşaması için gerekli olduğuna işaret edilen bildirgede, bu kapsamda Energy Storage (depolama) konusunun hemen tüm katılımcıların ortak gündemi olduğuna dikkat çekildi. Bu yılın ocak-ağustos döneminde devreye alınan elektrik üretim santralleriyle sağlanan yaklaşık 3 bin 652 megavatlık kapasitenin %88'i yenilenebilir enerji kaynakları temelli oldu.