Enerji Sektöründe Dönüşüm Toplantısı

25.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:34

Boğaziçi Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pazarında rekabetin arttığını belirterek "Türkiye'nin mevcut LNG kapasitesi gaz tüketiminin yüzde 70'ini karşılayacak bir seviyede. Bu yüzden, Ruslar ve İranlılar önümüzdeki dönemde yenileyeceğimiz gaz sözleşmelerinde büyük bir esneklik sağlayacak." dedi.

Öğütçü, Boğaziçi Enerji Kulübü tarafından, PwC Türkiye iş birliğiyle düzenlenen "Enerji Sektöründe Dönüşüm, Jeopolitik Riskler ve Finansman Açığı:

Nasıl Bir Hükümet Politikası ve İş Kararları?" toplantısında, teknolojik gelişmeler ışığında enerji sektöründe çok hızlı değişimlerin yaşandığını söyledi.

Dünyada enerji sektörüne 2050'ye kadar yaklaşık 110 trilyon dolar yatırım yapılması gerektiğine işaret eden Öğütçü, Türkiye'deki enerji talebinin karşılanması için ise gelecek 5 yılda sektörde yıllık ortalama 10 milyar dolar yatırım yapılması gerektiğini kaydetti.

Dünyada geçen yıl yenilenebilir enerjiye 348 milyar dolar, fosil yakıtlara ise 113 milyar dolar yatırım yapıldığını anımsatan Öğütçü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rusya, şu anda dünyanın gazdaki süper gücü. LNG'de ise dünyanın lideri Katar ama Avustralya tarafından yakalanmak üzere. ABD ise Avrupa'ya şu anda en fazla LNG satan ülke konumunda. Türkiye, Avrupa'da en fazla ABD LNG'si alan ikinci ülke konumunda. Bu yıl İspanya ilk sırada ama Türkiye yeniden birinci sıraya yükselebilir. Türkiye'nin mevcut LNG kapasitesi gaz tüketiminin yüzde 70'ini karşılayacak bir seviyede. Bu yüzden, Ruslar ve İranlılar önümüzdeki dönemde yenileyeceğimiz gaz sözleşmelerinde büyük bir esneklik sağlayacak. Türkiye, bütün gazı iç piyasada tüketmek zorunda değil. Bu gazı yurt dışına satmak için de yeterli altyapı var. Yenilenecek kontratlarda çok dikkatli hareket edilmesi ve bu kontratlara üçüncü ülkelere satış koşulunun da mutlaka konulması gerekiyor. Doğal gaz piyasasında Türkiye gibi tüketici ülkeler şu anda kral. Türkiye de bu avantajı çok iyi değerlendirmeli."

"Türkiye'nin su politikaları konusunda elini çabuk tutması gerekiyor"

Türkiye'nin nükleer enerjideki çalışmalarına da değinen Öğütçü, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınacağının açıklandığını fakat projede finansman sorunları olduğu için belirsizliklerin sürdüğünü dile getirdi.

Öğütçü, öte yandan, dünyada çok yakın gelecekte lityum, uranyum ve toryum elementlerine ilişkin jeopolitik gelişmelerin daha fazla gündeme geleceğini öngördüğünü söyledi.

Bu elementlerin yanı sıra su kaynaklarının da çok değerli olduğunu belirten Öğütçü, "Türkiye'nin özellikle Suriye'deki yeniden inşa sürecini dikkatli takip ederek su politikaları konusunda elini çabuk tutması ve nasıl bir yol izleyeceğine karar vermesi gerekiyor." dedi.

Toplantı sonrasında Boğaziçi Enerji Kulübü ile Bağdat merkezli Irak Enerji Enstitüsü ve Amsterdam merkezli Enerji Delta Enstitüsü arasında iş birliği mutabakat anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA