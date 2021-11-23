Enerji satışında TRT payının kalkmasına ilişkin teklif, Komisyon'da kabul edildi

ENERJİ satışında TRT payının kaldırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren yasa teklifi, Tbmm Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Teknoloji Komisyonu, Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı. Komisyon, elektrik faturalarında düzenleme yapılmasını da içeren bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifini görüştü. Oylanarak kabul edilen teklifle; enerji satışında TRT payı kaldırılıyor. Elektrik enerjisi fonu anlaşmaları kapsamında elektrik faturalarında yer alan bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve faturada sadeleştirmeye gidilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bünyesinde, elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen iş modelleri ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme ile yenilik (inovasyon) alanlarının tespiti ve bu alanlardaki çalışmaların yönlendirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak üzere gerekli idari yapının kurulması amaçlanıyor.

Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle; kalfalık yeterliliklerine sahip öğrencilere ücret iyileştirmesi, ustalık yeterliliğini kazananların usta öğretici belgesine erişim imkanlarının artırılması, Mesleki Eğitim Kanunu'na göre kapsamdaki öğrencilerin aldıkları ücretin bir kısmının devlet tarafından ödenmesiyle ilgili süre uzatımı ve kalfaların ücretlerinin artırılması amaçlanıyor.

Haber : Besti KARALAR/ANKARA,

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet