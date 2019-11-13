Enerji santrallerinde yangın güvenliği hayati önem taşıyor

13.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:00

A Yangın Güvenlik Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, enerji santrallerindeki yangınların hızlı bir şekilde kontrol altına alınmadığı takdirde ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, santrallerde bulunan riskli bölümlerin yangından korunmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Ekmekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıllık sektör tecrübesi ve 245 çalışanıyla yangın ekipmanlarının seri üretimini gerçekleştiren A Yangın'ın, enerji santrallerine yangın konusunda danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi.

Enerji santrallerindeki ortaya çıkacak yangının hızlı bir şekilde algılanıp, kontrol altına alınmadığı takdirde ciddi sonuçlar doğurabileceğini dile getiren Ekmekçioğlu, "Yangın dakikalar içerisinde ölümcül kayıplara neden olabilir. Bu nedenle yanıcı sıvılar ve tozlar, yoğun elektriksel alanlar, büyük miktarlarda yakıt içeren alanlar, depolama alanları, kablo kanalları, trafolar, dizel jeneratör odaları, elektrik odaları, yakıt tankları gibi enerji santrallerinde bulunan risk mahallerin yangından korunması gerekiyor." diye konuştu.

Ekmekçioğlu, jeotermal, hidroelektrik, linyit, doğal gaz, rüzgar, biokütle ve güneş enerji santrallerinde büyük öneme sahip olan tank ve trafoların yangından korunması ile ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Şirket olarak, insansız mekanlarda yangını algılama ve otomatik devreye girme, kısa sürede kesintisiz müdahale ve hasarsız söndürme konusunda sitemler geliştirdiklerini aktaran Ekmekçioğlu, enerji santrallerinde kullanılan temiz gazlı söndürme sistemleri ile sulu ve köpüklü söndürme sistemleri gibi birçok uygulama ve sistem kurulumlarını Ulusal Yangın Koruma Birliği standartlarına uygun şekilde yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA