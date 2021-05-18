Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası
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Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Haberler | 3. Sayfa

Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın sonrası jandarma inceleme başlattı Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralinde çıkan yangın devam ederken, santralı çevresindeki yerleşim birimleri ise tahliye edildi.

Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası

Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın sonrası jandarma inceleme başlattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralinde çıkan yangın devam ederken, santralı çevresindeki yerleşim birimleri ise tahliye edildi. Şirket yetkililerinden alınan ilk bilgilerde ise yangının sabotaj sonucu çıktığı ve jandarmanın inceleme başlattı.

Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının meydana geldiği bölgedeki yaşayan vatandaşlar ve besihanelerdeki hayvanlar ise AFAD ekipleri tarafından yaşadıkları yerlerden tahliye edildi. Evlerinden çıkan vatandaşların bazıları arazilerine kadar sıçrayan yangını söndürmek için kovalarla su taşırken, bazıları ise bahçe hortumları ile arazilerinde yanan bölgelere su ile müdahale etti.

Santrali işleten firmanın yetkililerinden alınan bilgilerde, yangının sabatoj sonucu çıktığı ve bu iddialar üzerine jandarma ekiplerinin harekete geçerek inceleme başlattı.

Alevlerin ve dumanların metrelerce yükseğe çıktığı yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun uğraş veriyor.

Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası
Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası
Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası
Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal

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