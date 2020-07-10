Enerji santralinde üretim bandından düşen işçi öldü
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Enerji santralinde üretim bandından düşen işçi öldü

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki enerji santralinde çalışan işçi Hüseyin G. (25), şantiyedeki üretim bandından dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Enerji santralinde üretim bandından düşen işçi öldü
10.07.2020 00:08 | Son Güncelleme: 10.07.2020 00:12

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki enerji santralinde çalışan işçi Hüseyin G. (25), şantiyedeki üretim bandından dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar İstasyon Mahallesi'nde faaliyet gösteren enerji santralindeki şantiyenin üretim bandında çalışan Hüseyin G., bir anda dengesini kaybederek üretim bandından düşüp, yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan Hüseyin G. Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hüseyin G., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Kaynak: DHA

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