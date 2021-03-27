Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı oldu
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Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı oldu

Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı oldu

Türkiye'nin farklı kentlerinden enerji ekipmanı üreticilerini çatısı altında buluşturan Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanlığına Alper Kalaycı getirildi.

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Türkiye'nin farklı kentlerinden enerji ekipmanı üreticilerini çatısı altında buluşturan Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanlığına Alper Kalaycı getirildi.

ENSİA'nın Tepekule Kongre Merkezi'nde yapılan üçüncü olağan genel kurul toplantısında, derneğin yönetim, denetim ve danışma kurulu üyeleri belirlendi.

Genel kurulda, 2001'de Ege Serbest Bölgesi'nde Türkiye'nin ilk rüzgar enerji türbini kanadı fabrikasını kuran Aero Rüzgar Endüstrisi AŞ'nin Genel Müdürü Alper Kalaycı, üyelerin tümünün oyunu alarak dernek başkanlığına seçildi.

Kalaycı, burada yaptığı konuşmada, ENSİA'nın 5 yılda kat ettiği mesafeden dolayı yenilenebilir enerji sektörü ve kamu otoriteleri nezdinde takdir gördüğünü söyledi.

Hedeflerinin Türkiye'yi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ekipman, teknoloji ve proje üreten uluslararası bir merkeze dönüştürmek olduğunu belirten Kalaycı, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde yeni teknolojilerin çok hızlı geliştiğine ve uygulama alanı bulduğuna tanık oluyoruz. Deniz üstü rüzgar santralleri, hibrit santraller, yeşil hidrojen gibi konuların yakın gelecekte ülkemizin gündeminde daha fazla yer alacağını biliyoruz. Bu konulardaki düşüncelerimizi de kamuoyu ve kamu otoritelerinin gündemine taşımak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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