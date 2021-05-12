"Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri" kolunda düzenlemeye gidildi
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"Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri" kolunda düzenlemeye gidildi

'Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri' kolunda düzenlemeye gidildi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

"Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri" kolunda düzenlemeye gidildi.

"Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri" kolunda düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildi.

Yönetmelikteki "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ibareleri "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" olarak değiştirilirken, aynı yönetmeliğin ekinde yer alan "Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri" kolunda düzenleme yapıldı.

"Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanlığı", "Ulusal Bor Araştırma Enstitisü Başkanlığı", "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı," ibareleri yürürlükten kaldırılırken, TSE, Türkiye Uzay Ajansı ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, bu hizmet koluna eklendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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