Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İGDAŞ'a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İGDAŞ'a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.