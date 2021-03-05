Enerji nakil kablosu hırsızlığına 3 tutuklama
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Enerji nakil kablosu hırsızlığına 3 tutuklama

05.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:41
Enerji nakil kablosu hırsızlığına 3 tutuklama

ORDU'da telefon direkleri arasında bin 250 metre uzunluğundaki enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalanıp, tutuklandı.

ORDU'da telefon direkleri arasında bin 250 metre uzunluğundaki enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalanıp, tutuklandı.

Mesudiye ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde 28 Şubat'ta iletişim kesildi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, mahalleden geçen bir telekomünikasyon şirketine ait 47 telefon direği arasındaki yaklaşık bin 250 metre uzunluğundaki enerji nakil kablosunun çalındığını belirledi.

Soruşturma başlatan Mesudiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Kabloları çaldığı tespit edilen 3 kişinin Sivas'ın Koyulhisar ilçesine gittiği tespit edildi. Ordu İl Jandarma Komutanlığı ile Sivas Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak düzenlenen operasyonla 3 şüpheli çaldıkları kabloyla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Enerji nakil kablosu hırsızlığına 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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