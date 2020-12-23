Enerji nakil kablosu çalan zanlı yakalandı
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Enerji nakil kablosu çalan zanlı yakalandı

23.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:02
Enerji nakil kablosu çalan zanlı yakalandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, iki ayrı çuval içerisinde yakılmış vaziyette 75 kilogram eritilmiş bakır kablo ele geçirildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, iki ayrı çuval içerisinde yakılmış vaziyette 75 kilogram eritilmiş bakır kablo ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Haberleşme ve Enerji Nakil Kablo Hırsızlığı ile Mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, Pütürge İlçesine bağlı Nohutlu Mahallesinde bir şahsın aracında yapılan aramada iki ayrı çuval içerisinde yakılmış vaziyette 75 kilogram eritilmiş bakır kablo ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında, 5237 Türk Ceza Kanunu Kapsamındaki Suçlar/ Kamu Hizmetine Özgülenmiş Haberleşme ve Enerji Nakil Kablo Hırsızlığı suçundan yasal işlem başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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