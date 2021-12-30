Enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Türkiye'nin çeşitli illerinde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana, Ankara, Bilecik, Çankırı, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Konya, Manisa ve Mersin'de yapılacak 22 enerji nakil hattının güzergahına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurularak Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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