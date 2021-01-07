Enerji kullanıcısının dijitalleşme eğilimi yüzde 70 arttı

Enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji CEO'su Çağrı Poyraz, kullanıcı alışkanlıklarının dijitale kaydığını söyleyerek, "Salgın tehdidine karşı geliştirilen hızlı ve güvenilir online çözümler, tüketici alışkanlığını da değiştirdi. Bu dönemde Sepaş Enerji'nin online işlemler hizmeti yaklaşık 500 bin kullanıma ulaşırken, oransal olarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 artış gerçekleşti" dedi.

Konutlardan, ticarethane ve sanayi kuruluşlarına dek Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji CEO'su Çağrı Poyraz, 2020'deki pozitif müşteri deneyiminin bu yıl bir adım ileriye taşınacağını söyledi. Tüketicilere kolaylık sağlayan kampanyalar, güvenilir dijital çözümler, temiz enerji çalışmaları ve salgın tehdidine karşı başvurulan etkili önlemler ile başarılı bir yıl geride bıraktıklarını vurgulayan Poyraz, pandemi ile geçen 2020'de tüketiciler için etkili çözümler geliştirdiklerini dile getirdi.

"TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ ODAK NOKTASI"

Tüm güçlüklere rağmen başarılı bir yılı geride bıraktıklarını aktaran Poyraz, "Yıl boyunca sürdürdüğümüz tüketici odaklı stratejimiz sayesinde müşteri deneyimini üst düzeyde tuttuk. Hayata geçirdiğimiz kampanyalar, dijitalleşme adımları ve toplum sağlığına öncelik tanıyan uygulamalarımız Sepaş Enerji'nin bu zorlu yılı verimli biçimde değerlendirmesine katkıda bulundu. 2021'de bu çıtayı yukarıya taşıyacağız" diye konuştu.

Salgın tehdidine karşı ortaya koydukları önlemlerin etkisini gösterdiğini söyleyen Poyraz, "Ev-ofis modeli ve çalışan destek hattı gibi uygulamalarımız hedeflerine ulaştı. Great Place to Work'ün çalışan memnuniyet anketinde şirketlerin ortalamasından yüzde 30 daha iyi sonuç elde ettik. Arkadaşlarımızın yüzde 96'sı salgın sürecinin başarıyla yönetilip müşteri beklentilerinin karşılandığını ifade ettiler" dedi. Poyraz, yakın bir zamanda uygulamaya alacakları esnek çalışma sisteminin de kalıcı hale getirileceğinin bilgisini verdi.

KULLANIM ALIŞKANLIĞI 'ONLİNE' OLDU

Payraz, "Salgın tehdidine karşı geliştirilen hızlı ve güvenilir online çözümler, tüketici alışkanlığını da değiştirdi. Bu dönemde online işlemler hizmetimiz yaklaşık 500 bin kullanıma ulaşırken, oransal olarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 artış gerçekleşti. Çağrı merkezinde ise yıl boyunca 650 bin arama gerçekleşti ve tüketicilerin sorunlarına hızlı çözümler bulundu. Pandeminin etkisiyle çağrı sayısında önceki yıla göre yüzde 24'lük bir artış olmasına rağmen şikayetlerin ilk iletişimde çözüme ulaşma oranında yüzde 93'lük başarı kaydedildi. Görevli tedarik ve dağıtım şirketlerinin hizmet standardını ölçen 'Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul ve Esasları'na göre belirlenen hedefler üst seviyede yakalanarak üstün bir performans sergilendi" ifadelerini kullandı.

KAMPANYALAR ABONELERE KOLAYLIK SAĞLADI

Fatura borçları ve yeni abonelik işlemleri sırasında ödenmesi gereken güvence bedellerine yönelik 9 aya kadar taksit imkanları geliştirdiklerini belirten Poyraz, "Ayrıca geçmiş yıllara ait icra borçlarına faiz affı getirilirken, abonelere faturaların son ödeme tarihini belirleme ve istedikleri kadar değiştirebilme seçeneği de sunuldu" dedi.

Çağrı Poyraz, 2021 yılında da hizmet kalitesini artırmak ve müşteri deneyimini bir üst noktaya taşımak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı