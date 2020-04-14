SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› "Enerji krizini atlatmanın yolu, yenilenebilir, temiz milli enerjiye yönelmek" - Ekonomi
Ekonomi

"Enerji krizini atlatmanın yolu, yenilenebilir, temiz milli enerjiye yönelmek"

Türkiye ve dünyadaki yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan Güriş Holding Enerji Grup CEO'su Ali Karaduman, piyasaları değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu;

14.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:53

Türkiye ve dünyadaki yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan Güriş Holding Enerji Grup CEO'su Ali Karaduman, piyasaları değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu; "Böylesi olağanüstü kriz dönemlerinde milli enerji ve yerli kaynakların kullanımının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Elektrik enerjisinde dışa bağımlılık ülke ekonomisini derinden sarsıyor. Yenilenebilir enerjinin değerini ülkece kavrayıp bu konudaki destekleri acilen artırmamız gerekiyor."

2020 yılı Mart Ayı sonu itibariyle 'Elektrik Enerjisi Piyasası Raporu'na göre; yenilenebilir enerji üretimi Aralık 2019'da yüzde 14,73 iken, Mart 2020 sonu itibariyle yüzde 16,33'e yükseldi. Bu artışın içerisinde Aralık 2019'da yüzde 2,73 olan jeotermal enerji üretimi, Mart 2020 sonu itibariyle yüzde 3,23'a; rüzgar enerji üretimi ise yine aynı zaman diliminde yüzde 7,20'den yüzde 8,93'e ulaştı.

Rapordaki milli ve yerli enerji üretimine dair diğer verilere bakıldığında, Mart 2020 sonu itibariyle jeotermalin 839,3 GWh ile toplam enerji üretiminin yüzde 3,4'ni, rüzgarın ise 2.137,1 GWh ile toplam enerji üretiminin yüzde 8,7'sini oluşturduğu görülüyor.

Yine aynı tarihli raporda elektrik üretimindeki son kapasite ise; jeotermal santralleri için toplam kurulu güç 1.515 MW, santral sayısı ise 54 olarak belirtilerken, rüzgar santralleri için toplam kurulu güç 7.644 MW, santral sayısı ise 275 olarak açıklanıyor.

Dünya zor bir dönemden geçerken bu olağanüstü dönemde tüm ülkelerin yerli iç kaynaklarına yönelmesinin gerekliliğine dikkat çeken Güriş Holding Enerji Grup CEO'su Ali Karaduman: "Dünyanın en büyük jeotermal rezervine sahip ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de temiz enerji potansiyeli oldukça yüksek. Özellikle bu süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarımızı doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun da yolu mili kaynaklarımızın desteklenmesinden geçiyor" dedi.

Açıklanan verilerde Türkiye'nin temiz enerji potansiyelinin oldukça yüksek olduğunun bir kere daha ortaya çıktığını belirten Karaduman, önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik çalışmaların hızlandırılmasının Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlığı için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Ekonomi
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Huzurevinde kalıp izinli olarak yakınlarına giden yaşlılardan ücret alınmayacak Ekonomi
Huzurevinde kalıp izinli olarak yakınlarına giden yaşlılardan ücret alınmayacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Ekonomi
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak 'Tarlam Cepte' uygulamasını kullanıma sundu
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Emrah İrem Derici Serdar Ortaç Aleyna Tilki
Spor Falcao Ronaldinho Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Nisan İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: "Enerji krizini atlatmanın yolu, yenilenebilir, temiz milli enerjiye yönelmek" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 11:25:56. #1.14#
title