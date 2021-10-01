Enerji krizi yaşayan Lübnan'da elektrik üreten Türk gemilerinin sözleşmesi sona erdi - Haberler
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Enerji krizi yaşayan Lübnan'da elektrik üreten Türk gemilerinin sözleşmesi sona erdi

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Enerji krizi yaşayan Lübnan'da elektrik üreten Türk gemilerinin sözleşmesi sona erdi

Elektrik kriziyle boğuşan Lübnan'a 8 yıldır 400 megavat elektrik temin eden 2 Türk gemisinin, şirket sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle üretimi durdurdukları belirtildi.

Elektrik kriziyle boğuşan Lübnan'a 8 yıldır 400 megavat elektrik temin eden 2 Türk gemisinin, şirket sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle üretimi durdurdukları belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da, Beyrut'un kuzey ve güneyindeki sahil bölgelerinde demirleyen, Karpowership firmasına bağlı ve elektrik üreten "Fatmagül Sultan" ile "Orhan Bey"in sözleşmelerinin sona ermesine dair açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, firmanın Lübnan Elektrik Bakanlığıyla 2013'te imzaladığı sözleşmenin bugün itibarıyla sona erdiği belirtildi.

Gemilerin henüz Lübnan'dan çekilmediğine yer verilen açıklamada, firmanın daha sonra çekilmeyle ilgili bir duyuru yapacağı kaydedildi.

Ekonomik krizin birçok sektörü etkilediği Lübnan'da mevcut elektrik üretiminin önemli bir kısmını 2013'ten bu yana ülkede faaliyet gösteren Türk enerji gemileri üstleniyordu.

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle boğuşan Lübnan, döviz likidite sorunu nedeniyle akaryakıt temin edemediğinden halihazırda günlük ihtiyacı olan 3 bin 200-3 bin 600 megavatlık elektriğin sadece 600-750 megavatını üretebiliyor.

Yaklaşık 400 megavat kapasiteye sahip Türk enerji gemileri, Lübnan Enerji Bakanlığının kendilerine temin ettiği yakıta bağlı olarak enerji üretimi sağlıyordu.

Lübnan'ın sahip olduğu elektrik santrallerinden bazılarının bakımsızlık nedeniyle üretime elverişli olmadığı göz önüne alındığında, Türk gemilerinin çekilmesi halinde ülkedeki elektrik krizinin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.

Merkez Bankasının rezervlerinin erimesi, hükümetin 13 ay boyunca kurulmaması ve bundan dolayı yaşanan yakıt krizi nedeniyle vatandaşlara günde maksimum 2 ila 3 saat elektrik hizmeti sunuluyor.

Lübnanlılar, günün geri yalan kısmındaki elektrik ihtiyacını, birkaç saat elektrik üretebilen jeneratörlerle temin edebiliyor.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Enerji krizi yaşayan Lübnan'da elektrik üreten Türk gemilerinin sözleşmesi sona erdi - Haberler
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