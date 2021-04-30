Enerji Kimlik Belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır? EKB son başvuru tarihi ne zaman?

Binalarda alım, satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenme şartının aranmaktadır. Enerjinin etkin ve verimli kullanımı, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla Enerji Kimlik Belgesi kullanımı zorunlu hale getirilecektir. Peki, Enerji Kimlik Belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır? EKB son başvuru tarihi ne zaman?

Binalarda alım, satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenme şartının aranmaktadır. Enerjinin etkin ve verimli kullanımı, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla Enerji Kimlik Belgesi kullanımı zorunlu hale getirilecektir. Peki, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğinde tanımlanmış ve 1 Ocak 2011'tarihi itibarı ile 50 m² üzerinde inşaat alanına sahip tüm binalara çıkarılması zorunlu hale gelen Enerji Kimlik Belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır? EKB son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Enerji Kimlik Belgesi yani EKB, binalarda enerjinin verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak adına, binanın asgari enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimlerini içeren bir belge türüdür.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre, EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerli kabul ediliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor.

Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye ise Enerji Kimlik Belgesi deniliyor. Yeni yapılacak ya da inşa edilen binaların enerji kimlik belgesi sınıfının ise en düşük C olacak şekilde tasarlanıp inşa edilmesi gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede olan binalara, kanunen iskan ruhsatı verilmiyor.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu bulunmuyor.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.

Ayrıca EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor.

EKB ALMAK İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenme şartının aranacağını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"ndeki enerji kimlik belgesi uygulamasına ilişkin detaylara yer verildi.

Açıklamada, "1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacaktır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." ifadesi kullanıldı.