Enerji Kimlik Belgesi alan bina sayısı 1 milyona ulaştı

09.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:05

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulamasının başladığı 2011 yılından itibaren 200 bini mevcut, 800 bini yeni olmak üzere Türkiye'de 1 milyon bina EKB aldı. Geçen yıl 165 bin bina EKB alırken, yılın ilk haftasında 10 binden fazla bina EKB aldı.



Enerji Kimlik Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde 7 bin EKB uzmanı ve 5 bin 400 firma tarafından veriliyor. Bakanlık tarafından Enerji Kimlik Belgesi'nin 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılan yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulması zorunlu hale getirilirken, enerji performans ve sera gazı salım sınıfının ise en az C olması gerekiyor. Mevcut binalar için ise 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren alınması zorunlu hale getirilen EKB'de herhangi bir sınıf zorunluluğu bulunmuyor. EKB'de yapıların enerji sınıfı A, B, C, D, E, F, G olarak gösteriliyor. A sınıfı belgeler en verimli, G sınıfı belgeler ise en düşük verimli seviyeyi gösteriyor. 10 yıl geçerliliği bulunan EKB'de binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, binanın enerji tüketimine etki eden sistemlerine, bileşenlerine, yalıtımına ait bilgiler yer alıyor.



Sanayi alanında ve işletme faaliyetinde bulunan binalar, yapımı üzerinden iki yıldan az süre geçmiş binalar ile toplam kullanım alanı 50 metrekare ve daha az olan binaların ise EKB alma zorunluluğu bulunmuyor.



Bugüne kadar hazırlanan EKB'lerin yaklaşık 3 bini A sınıfı, 272 bini B sınıfı ve 677 bini C sınıfı enerji performans değerlerinde yer alıyor. C sınıfı binalar yüzde 25-35, B sınıfı binalar yüzde 35-50, A sınıfı binalar ise yüzde 60 civarında enerji tasarrufu sağlıyor. 2010 yılı öncesi yapılmış bir bina yıllık bin TL enerji faturası öderken, C sınıfı ve daha iyi seviyedeki binalarda bu rakam 400 TL ila 750 TL'ye kadar düşüyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre EKB uygulamasının başladığı 2011 yılından itibaren Türkiye'de 200 bini mevcut, 800 bini yeni olmak üzere toplam 1 milyon bina EKB aldı. 2019 yılında toplam 165 bin bina EKB alırken, yılın ilk haftasında belge alan bina sayısı 10 binden fazla oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tüm binaların EKB'sini alarak verimlilik sınıflarının bilinirliliğini sağlamayı hedefliyor. En çok EKB alan illere bakıldığında İstanbul EKB'li bina sayısında zirvede yer alıyor. İstanbul'da 180 bin EKB'li bina yer alırken, mega kenti 100 bin rakamı ile başkent takip ediyor. En çok EKB'li binanın yer aldığı üçüncü il ise İzmir. İzmir de 75 bin EKB'li bina bulunuyor. En çok EKB'li binaya sahip diğer iller ise şöyle:



"Bursa 45 bin, Antalya 40 bin, Kocaeli 38 bin, Muğla 33 bin, Konya 30 bin, Eskişehir 28 bin." - ANKARA

Kaynak: İHA