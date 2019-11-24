Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2020’de uygulanmaya başlıyor
İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, 1 Ocak 2011'den sonra yapı ruhsatı alan yeni binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi'nin (EKB), 1 Ocak 2020 itibariyle uygulanmaya başlayacağına dikkat çekti.
24.11.2019 00:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 00:40
İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, 1 Ocak 2011'den sonra yapı ruhsatı alan yeni binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi'nin (EKB), 1 Ocak 2020 itibariyle uygulanmaya başlayacağına dikkat çekti.
Kaynak: Dunya.com