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Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2020’de uygulanmaya başlıyor

İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, 1 Ocak 2011'den sonra yapı ruhsatı alan yeni binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi'nin (EKB), 1 Ocak 2020 itibariyle uygulanmaya başlayacağına dikkat çekti.

24.11.2019 00:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 00:40
Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2020’de uygulanmaya başlıyor

İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, 1 Ocak 2011'den sonra yapı ruhsatı alan yeni binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi'nin (EKB), 1 Ocak 2020 itibariyle uygulanmaya başlayacağına dikkat çekti.

Kaynak: Dunya.com

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