"Enerji kimlik belgeli" bina sayısı 1 milyona yaklaştı
Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip bina sayısı 920 bine çıktı.
24.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:49
Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip bina sayısı 920 bine çıktı.
Kaynak: Dunya.com