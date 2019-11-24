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"Enerji kimlik belgeli" bina sayısı 1 milyona yaklaştı

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip bina sayısı 920 bine çıktı.

24.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:49

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip bina sayısı 920 bine çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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