Uzmanından binalarda enerji tasarrufu için yalıtım önerisi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, binalardaki enerji kaybını azaltmanın mümkün olduğunu bildirdi.

Kozanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, binalardaki ısı kaybının yüzde 40'ının duvar, yüzde 30'unun pencere, yüzde 7'sinin çatı, yüzde 6'sının ise bodrum kat ve çeşitli kaçaklar nedeniyle oluştuğunu aktardı.

Güçlü bir yalıtımın enerji tasarrufu açısından önemine değinen Prof. Dr. Kozanoğlu, yalıtım malzemelerinin hafif olduğunu, bunların kullanılması durumunda binadaki yükün azalması sayesinde deprem güvenliğinin de artacağını ifade etti.

Celalettin Kozanoğlu, enerjinin artık su kadar önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki genel duruma baktığımızda, binaların yüzde 70'inin yalıtım yönünden zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Bu da elektrik ve diğer enerji türlerine ait tüketimin artmasına, gereksiz maliyete neden oluyor. Son dönemde binalarda biyofilik tasarımlar ön plana çıkıyor, bitkiler de bina izolasyonunda kullanılıyor. Binalarda yalıtımı güçlendiren temel izolasyon malzemelerini kullanarak da olumlu sonuçlar elde etmek mümkün. Isı yalıtımı için ağırlık teşkil eden duvar malzemeleri yerine, izolasyon özelliği olan hafif malzemeler kullanılabiliyor, bu sayede binanın taşıdığı yük de azalıyor ve binanın olası bir deprem anında güvenliği artıyor. Kullanılan camın kaç milimetre olduğundan, binanın hangi cephesine ne tür yalıtım malzemesinin kullanıldığına kadar birçok detay da tasarrufta etkili."