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Enerji ithalatı faturası martta yüzde 27,5 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 azalarak 2 milyar 735 milyon 547 bin dolara geriledi.

Enerji ithalatı faturası martta yüzde 27,5 azaldı
30.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:44

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 azalarak 2 milyar 735 milyon 547 bin dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, martta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artışla 18 milyar 813 milyon dolar oldu.

Bunun 2 milyar 735 milyon 547 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın mart ayında bu rakam 3 milyar 774 milyon 252 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 27,5 azaldı.

Öte yandan, martta geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 7,25 artarak 2 milyon 686 bin 486 tona yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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