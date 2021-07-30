Enerji ithalatı faturası haziranda yüzde 131 arttı
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Enerji ithalatı faturası haziranda yüzde 131 arttı

Enerji ithalatı faturası haziranda yüzde 131 arttı
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 131 artarak 3 milyar 632 milyon 869 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 131 artarak 3 milyar 632 milyon 869 bin dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, haziranda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 artarak 22 milyar 627 milyon 705 bin dolar oldu.

Bu tutarın 3 milyar 632 milyon 869 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Geçen yılın haziran ayında bu rakam 1 milyar 572 milyon 723 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde sanayi üretimindeki artış ve ekonomik aktivitelerdeki canlanma ülkenin enerji ithalatı faturasına yüzde 131 artış olarak yansıdı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,89 artarak 2 milyon 855 bin 62 tona yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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