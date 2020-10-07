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Enerji ihaleleri

07.10.2020 09:41 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:41
Enerji ihaleleri

Muğla'da 32 jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.

Muğla'da 32 jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla'nın çeşitli ilçelerindeki 28'i arama, 4'ü işletme olmak üzere toplam 32 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 119,49 - 4992,56 hektar, muhammen bedelleri ise 30 bin 780 - 170 bin 700 lira arasında değişen arama ruhsatlı sahalarla alanları 20 - 4800,56 hektar, muhammen bedelleri ise 51 bin 300 - 656 bin 717 lira arasında değişen işletme ruhsatlı sahaların ihaleleri 20 Ekim saat 14.00'te Muğla Yatırım I·zleme ve Koordinasyon Bas¸kanlıgˆı ihale salonunda yapılacak.

Öte yandan, Kırıkkale'nin Merkez ilçesindeki 4625,24 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 21 Ekim Çarşamba saat 14.05'te ihaleye çıkarılacak.

Muhammen bedeli 148 bin 639 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Binası toplantı salonunda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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