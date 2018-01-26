Enerji İçeceği Kutularından Metamfetamin Çıktı
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Enerji İçeceği Kutularından Metamfetamin Çıktı

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bir şahsın otobüs içerisinde sakladığı enerji içeceği kutularının içerisinden 1 kilo 169 gram metamfetamin çıktı.

Enerji İçeceği Kutularından Metamfetamin Çıktı

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bir şahsın otobüs içerisinde sakladığı enerji içeceği kutularının içerisinden 1 kilo 169 gram metamfetamin çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube ekipleri ile Kangal İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında Sivas istikametinden Malatya istikametine giden yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada 51 yaşındaki Y.Ç.'ye ait enerji içeceği kutularının içerisine gizlenerek paketlenmiş halde 1 kilo 169 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphe sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİVAS

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