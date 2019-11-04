Enerji harcamalarında 600 milyar dolar tasarruf sağlandı

04.11.2019 11:06

Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) üye 30 ülkede enerji harcamalarındaki tasarruf 2018'de 600 milyar doları aştı.

IEA tarafından yayımlanan "Enerji Verimliliği 2019" raporuna göre, dünya genelinde enerji verimliliğine ilişkin politikalarda ABD, Çin ve gelişmekte olan ülkelerde önemli ilerleme kaydedildi.

Enerji verimliliğinde 2000'li yıllardan bu yana yaşanan gelişmeler sayesinde, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 30 IEA üyesi ülkede, enerji harcamalarındaki tasarruf geçen yıl itibarıyla 600 milyar doları aştı.

Enerji verimliliğine ilişkin yatırımlar 2018'de yüzde 1,6 artarak 240 milyar dolara ulaşırken, bu yatırımlar özellikle inşaat, ulaşım ve üretim endüstrisi sektörlerinde gerçekleşti.

Bu alanda gelişimin istenilen düzeyde olmadığı belirtilen raporda, küresel ekonomilerin enerji kullanımını gösteren enerji yoğunluğunun yüzde 1,2 arttığı ve iklim değişikliği hedeflerini gerçekleştirebilmek için küresel enerji yoğunluğundaki iyileşmenin hızlanması gerektiği aktarıldı. Küresel ekonomilerin daha az enerji tüketerek büyümelerini sürdürebileceğine işaret edilen raporda, binaların, elektrikli aletlerin ve ulaşım sistemlerinin dijitalleşme oranlarının artmasıyla enerji verimliliğinin de artacağı bildirildi.

Öte yandan raporda, enerji sistemlerindeki teknoloji tabanlı değişimlerin, özellikle enerji verimliliğinde ve enerji talebinde geçmişe göre anlam kazanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA