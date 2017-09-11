Enerji Fiyatları Yüzde 15 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı verilere göre; Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü. Bu büyüme enerji üretim ve tüketim rakamlarına da yansıdı. 4 Eylül haftası toplam enerji üretimi içinde; yenilenebilir kaynakların payı yüzde 25, doğalgazın payı yüzde 41, kömürün payı yüzde 32 oranında yer tuttu.

Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı Ceren Özdal, enerji spot piyasa fiyatlarının 4 Eylül 2017 haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 15 oranında artış göstererek 183,8 TL/MWh ulaştığını söyledi.

Özdal, tezgahüstü piyasalarda geçtiğimiz hafta yaşanan diğer değişimler hakkında da şu bilgileri verdi: "Ekim ayı baz yükü 166 TL/MWh seviyelerinden, Kasım ayı baz yükü 167 TL/MWh seviyelerinden, Aralık ayı baz yükü ise olası gaz kısıntısı risk primi ile 186 TL/MWh seviyelerinden işlem gördü. Piyasadaki dalgalanma yılsonuna kadar sürecek gibi gözüküyor. Bu süreçte sanayi firmalarının zarar görmemesi için güvenilir enerji tedarikçileriyle çalışması son derece önemli. Enerji piyasasında sürdürülebilir en uygun birim fiyatlarla anlaşmaların yapılması gerekiyor. Firmalara tavsiyem; mevzuatları çok yakından takip ederek beklenen değişikliklerle oluşabilecek maliyetleri hesaplayacak uzmanlarla çalışmaları."