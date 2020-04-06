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Merkez Bankası, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

Enerji fiyatları liradaki kayıplara karşın geriledi

Merkez Bankası, enerji fiyatlarının, liradaki kayıplara karşın, Covid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'de enerji fiyatlarının düştüğüne dikkat çekti.

06.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:13
Enerji fiyatları liradaki kayıplara karşın geriledi

Merkez Bankası, enerji fiyatlarının, liradaki kayıplara karşın, Covid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'de enerji fiyatlarının düştüğüne dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmeleri raporunda, "Enerji fiyatları Mart ayında aylık yüzde 3.12 geriledi. Bu gelişmede, salgın hastalığa bağlı olarak uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüş etkili oldu. Türk lirasındaki değer kaybına rağmen akaryakıt fiyatları bu dönemde yüzde 8.77 azaldı, yıllık enflasyon ise yüzde -7.54 seviyesine geriledi. Bu gelişmeler sonucunda enerji yıllık enflasyonu 5.73 puan azalarak yüzde 9.81 oldu" denildi.

Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 0.57 arttı ve yıllık enflasyon 0.51 puan gerileyerek yüzde 11.86'ya indi. Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0.55 ve 0.52 puan artarak yüzde 11.65 ve 10.49 olarak gerçekleşti. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal grubunun katkısı 0.28 puan arttı, enerji, gıda ve hizmet gruplarının katkıları ise sırasıyla 0.67. 0.10 ve 0.03 puan azaldı.Merkez Bankası raporunda, "Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara göre B ve C göstergelerinin eğilimi (vergi etkisi düzeltilmiş) yataya yakın seyretmiştir. Bu dönemde hizmet grubunun eğiliminde sınırlı bir düşüş izlenirken, temel mal grubu eğiliminde bir miktar artış gözlendi" denidi ve şu değerlendirme yapıldı: Mart ayında hizmet fiyatları yüzde 0.52 artmış, grup yıllık enflasyonu 0.07 puan gerileyerek yüzde 12.42'ye indi. Yıllık enflasyon ulaştırma ve lokanta-otel gruplarında sınırlı artış gösterirken, diğer hizmetler grubunda gerilemiş, kira ile haberleşme gruplarında ise yatay seyretti.Bu dönemde bazı hizmet grubu alt kalemlerinde Koronavirüs salgınının sınırlayıcı etkilerihissedildi. Lokanta-otel grubunda yiyecek ve içecek hizmetlerindeki fiyat artışına karşın, konaklama hizmetleri fiyatlarında bir miktar düşüş (yüzde 0.56) izlendi. Diğer hizmetler grubunda ise sağlık hizmetleri yıllık enflasyonundaki artışa karşın, başta paket tur, bakım-onarım ve eğlence-kültür hizmetleri olmak üzere, genele yayılan bir yavaşlama görüldü.Temel mal grubu yıllık enflasyonu Mart ayında 1.13 puan artışla yüzde 8.18 olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon dayanıklı mal grubunda belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda yükseldi.Dayanıklı mal grubu fiyatları aylık yüzde 1.10 artmış, bu gelişmede Türk lirasındakideğer kaybının etkisi ile yükselen otomobil fiyatları (yüzde 1.64) öne çıktı.Ocak ayındaki KDV indirimi neticesinde yılın ilk iki ayında gerileyen mobilya fiyatlarında bu dönemde artış (yüzde 1.05) kaydedildi.Bir süredir ılımlı seyreden diğer temel mal grubu aylık enflasyonu, ilaç fiyatlarındaki yükselişe (yüzde 7.08) ve Türk lirasındaki görünüme bağlı olarak bu dönemde yüzde 1.21 artmıştır. Yeni sezona girilen giyim grubunda da aylık artış bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bir miktar daha yüksek gerçekleşti.Enerji fiyatları Mart ayında aylık yüzde 3.12 geriledi. Bu gelişmede, salgın hastalığa bağlı olarak uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüş etkili oldu. Türk lirasındaki değer kaybına rağmen akaryakıt fiyatları bu dönemde yüzde 8.77 azaldı, yıllık enflasyon ise yüzde -7.54 seviyesine geriledi. Bu gelişmeler sonucunda enerji yıllık enflasyonu 5.73 puan azalarak yüzde 9.81 oldu.Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Mart ayında 0.53 puan azalarak yüzde 10.05'e geriledi. Bu gelişmede taze meyve-sebze fiyatlarına bağlı olarak yüzde 3.33'e gerileyen işlenmemiş gıda enflasyonu belirleyici olurken, işlenmiş gıda grubu yıllık enflasyonu yükselişini sürdürdü.Bu dönemde taze meyve-sebze grubunda yıllık enflasyon yüzde -6.56'ya gerilemiştir. Diğer işlenmemiş gıda grubunda ise kırmızı et fiyatlarındaki artış eğilimi (aylık yüzde 5.06)güçlenirken, beyaz et ve patates fiyatlarındaki yükselişler de dikkat çekti. Mart ayında işlenmiş gıda grubunda ise fiyatlar yüzde 0.83 artmış ve grup yıllık enflasyonu yüzde 17.28'e ulaştı. Bu grupta ekmek-tahıllar, katı-sıvı yağlar ile alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışları öne çıktı. Özetle bu dönemde gıda enflasyonundaki yavaşlamada taze meyve-sebze fiyatları etkili olurken, diğer gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 15.26'ya yükseldi.

 


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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