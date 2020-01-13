Enerji ekipleri, zorlu kış şartlarında görev başında

13.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:07

SİVAS'ta elektrik hatlarının bakım ve onarımını yapan 'enerji timleri', zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 40 ilçe ve 55 beldede yaklaşık 1 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), zorlu kış şartlarına rağmen vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden ÇEDAŞ'ın Arıza Giderim Bakım personelinden oluşan 'enerji timleri', kimi zaman yaya kimi zaman da paletli kar araçlarıyla ulaştıkları bölgede metrelerce yükseklikte direklerdeki arızaları onarıyor.

Kaynak: DHA

Arızaların yanı sıra enerji nakil hatlarında bakım ve onarım faaliyetlerini de sürdüren 'enerji timleri', Doğanşar ilçesine bağlı İçdere köyü mevkisindeki Akkaya enerji nakil hattında buz yükü nedeniyle çelik cıvataları kopan direğe müdahale etti. Kar ve tipinin etkili olduğu bölgeye paletli kar araçlarıyla ulaşan ekipler 18 köyün elektrik aldığı enerji nakil hattındaki sorunu 2 saatlik çalışmayla giderdi.