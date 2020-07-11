Enerji deposu dut pekmezi için yoğun mesai
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Enerji deposu dut pekmezi için yoğun mesai

Bingöl'de başlayan ve yapımı ay sonuna kadar sürecek olan kış aylarının enerji deposu dut pekmezi, köylerde ailelere ekonomik katkı sağlıyor.

11.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:46

Bingöl'de başlayan ve yapımı ay sonuna kadar sürecek olan kış aylarının enerji deposu dut pekmezi, köylerde ailelere ekonomik katkı sağlıyor.

Bingöl'de bazı köylerde haziran ayında başlayan ve temmuz ayının ilk haftasına kadar süren dut pekmezi yapımında geleneksel yöntemler kullanılıyor.

Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde yaşayan köylüler, dut pekmezini hazırlamak için hummalı çalışıyor.

Her yıl yaz aylarında dut pekmezi yapan aileler, bundan gelir de elde ediyor. Kazanlarda odun ateşiyle kaynatılan dutlar, katkı maddesi kullanılmadan çeşitli işlemlerden geçirilerek pekmez haline getiriliyor.

"Dut pekmezi geçim kaynağımız"

Dut pekmezi üretimi yapan Çaybaşı köyü muhtarı Süleyman Alakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl dutta iyi verim elde ettiklerini söyledi.

Dut pekmezinin, bölge insanın geçim kaynağı olduğunu ifade eden Alakaş, dut hasadına başladıklarını belirtti.

"Dutları silkeledik. Kazanlarımıza koyduk. Kaynadıktan sonra suyunu tepsilere koyup iki gün güneşte bekletiyoruz. Dut pekmezi geçim kaynağımız. Bazı yıllarda hasadı yüksek bazılarında da düşük oluyor. Bu sene bayağı bereketli yıl oldu. Bu seneki pekmezler buradaki halkın geçim kaynağı haline geldi." diyen Alakaş, hazırladıkları pekmezleri 5'er kiloluk bidonlar halinde sattıklarını bildirdi.

Pekmezin çok sağlıklı olduğunu ifade eden Alakaş, "Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Kilogramı geçen seneye oranla bu sene biraz daha pahalı. Doğal ve organiktir." diye konuştu.

Songül Alakaş da "Dutları kazanlarda kaynatıyoruz. Yaptığımız pekmezlerin bir kısmını akrabalarımıza veriyoruz, bir kısmını da satıyoruz." dedi.

Enerji deposu dut pekmezi için yoğun mesai

Kaynak: AA

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