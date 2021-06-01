Enerji Depolama ve Dönüşüm Sistemleri İçin Nanokatalizörler Semineri Yeni
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Enerji Depolama ve Dönüşüm Sistemleri İçin Nanokatalizörler Semineri Yeni

Enerji Depolama ve Dönüşüm Sistemleri İçin Nanokatalizörler Semineri Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK'ün Genç Kimyagerler Topluluğunun ile 4 Haziran Cuma saat 16: 30'da zoom üzerinden "Enerji Depolama ve Dönüşüm Sistemleri İçin Nanokatalizörler Semineri" düzenlenecektir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK'ün Genç Kimyagerler Topluluğunun ile 4 Haziran Cuma saat 16: 30'da zoom üzerinden "Enerji Depolama ve Dönüşüm Sistemleri İçin Nanokatalizörler Semineri" düzenlenecektir.

Kaynak: Habermetre

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