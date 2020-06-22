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Enerji dağıtım firması alarma geçti

ÇEDAŞ, bölgede en yüksek elektrik tüketiminin yaşandığı Temmuz ayının ilk 2 haftası ile Ağustos ayının son iki haftası için alarma geçerek gerekli tedbirleri şimdiden aldı.

Enerji dağıtım firması alarma geçti
22.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:05

ÇEDAŞ, bölgede en yüksek elektrik tüketiminin yaşandığı Temmuz ayının ilk 2 haftası ile Ağustos ayının son iki haftası için alarma geçerek gerekli tedbirleri şimdiden aldı.

Hizmet bölgesinde kesintisiz enerji için mevsimsel etkileri yakından takip eden ve bünyesinde 6 kişiden oluşan Meteoroloji Grubu'ndan düzenli rapor alarak çalışmalarını sürdüren ÇEDAŞ, yaz aylarında artan sıcaklıkların kesinti ve arızaya neden olmaması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Özellikle geçmiş yıllarda tüketimin zirve yaptığı temmuz ayının ilk 2 haftası ve ağustos ayının son 2 haftasına yönelik önlemleri daha da artırdı.

1 Milyon'dan fazla aboneye hizmet veriyor

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermek üzere 7 gün 24 saat esası ile çalışan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) iş planlarını yaparken mevsimsel etkileri de göz önünde bulunduruyor. Yaz aylarında tarımsal sulama ve klima kullanımındaki artışa yanıt verebilmek için trafo ve hat bakımlarını önceden yapan ÇEDAŞ, bünyesinde bulunan ve 6 kişiden oluşan Meteoroloji Grubu'nun haftalık raporlarına göre hızlı aksiyon alıyor. 11 Mart tarihinden itibaren Türkiye'de görülen Kovid-19 salgını nedeniyle sahada, ofiste ev evden çalışan personeli ile özverili bir tempo ile elektrik dağıtımında başarılı bir performans sergileyen ÇEDAŞ, sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte artan elektrik talebine yanıt vermek üzere tüm hazırlıklarını tamamladı.

WMO 'en sıcak yaz' uyarısı yaptı

1 Haziran tarihinden itibaren Türkiye genelinde başlayan normalleşme süreci ile ticarethane ve sanayi abonelerinde de elektrik tüketimi artmaya başlarken hava sıcaklıkları da artmaya başladı. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) 2020'de Kuzey Yarımküre'de sıcaklık rekoru kırılabileceği uyarısı doğrultusunda geçen yıl elektrik tüketiminin zirve yaptığı temmuz ve ağustos aylarına yönelik özel çalışma başlatan ÇEDAŞ, kritik bölgelerde trafo güç artışları yaşanma ihtimaline karşı bakım programlarını tamamladı.

Bu haftalara dikkat

Geçmiş yıllardaki en yüksek tüketim olan günleri incelediklerini ve temmuz ayının ilk 2 haftası ve ağustos ayının son 2 haftasında hava sıcaklıklarına bağlı olarak elektrik tüketiminde artışlar olduğunu; ayrıca aşırı yağış, fırtına ve yıldırım düşmesi gibi olağan dışı hava şartlarının yaşandığının belirlendiğini ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, şu değerlendirmelerde bulundu, "Mevsimsel geçişlere göre trafo ve hat bakımlarımızı düzenli olarak yapıyor, ihtiyaç durumuna göre yeni trafo, hat ya da aydınlatma yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu yaz özellikle temmuz ve ağustos aylarındaki yüksek tüketim dönemlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartları ve arızalara yönelik hazırlıklarımızı çok önceden tamamladık ve alarm durumuna geçtik. Meteoroloji Grubu'muzun uyarılarına bağlı olarak alarm dönemlerimiz artış gösterebilir tabi. Biz her dönem olduğu gibi bu yaz da kesintisiz enerji için tüm ekibimizle özverili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bölgemizde bulunan trafolarımızın anlık maksimum tüketim miktarları düzenli olarak takibimizde. Olası yoğun enerji taleplerini de göz önünde bulundurarak kritik bölgelerde trafo güç artışı ve yoğun bakım programlarını hayata geçirdik. Ayrıca sıcaklığa bağlı iletkenlerde meydana gelecek genleşmeler de göz önünde bulundurularak iletkenlerde sarkma olan hatlarda bahar döneminde gerekli sehim alma yani enerji nakil hatlarındaki iletkenlerin gerginlik seviyelerinin ayarlanması çalışmalarını yaptık." Dedi.

Hava sıcaklığına bağlı olarak tüketim de artıyor

Hava raporlarının işletme yöneticileri ve il müdürlüklerinin de aralarında bulunduğu 6 kişilik bir ekip tarafından düzenli olarak takip edildiğini dile getiren Kıvılcım, "Ayrıca bu kişiler dışında 1 personelimiz düzenli olarak hava tahminlerini ve arıza durumlarımızı takip edip, raporlayarak günlük bülten halinde tüm birimlerimiz ile paylaşıyor. Geçmiş yıllardan hareketle, hava sıcaklarının artışı ile bölgemizde tüketimin yüzde 1,57 oranında yükseldiğini belirledik. Tüketim gruplarına göre en çok artış tarımsal sulama ve klima kullanımından kaynaklı ticarethane abone gruplarında görülmekte. Havanın kapalı ve yağışlı olduğu günlerde ise sulama yapılmaması ve klima kullanımının azalmasından dolayı tüketim ortalama yüzde 9,91 oranında azalmakta. Yatırım ve bakım çalışmalarımızda bu veriler bize yön veriyor" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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